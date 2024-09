Juventus, rinnovo Federico Gatti: i dettagli



Juventus, il Newcastle su Gatti

Federicoconvince sempre di più la. Thiago Motta in queste prime tre gare gli ha assegnato la fascia da capitano e lo apprezza particolarmente oltre che per le prestazioni in campo anche per i valori che è in grado di trasmettere ai più giovani. A questo si aggiunge la grande crescita in campo del difensore di Rivoli che ha stupito e continua a stupire.Il contratto di Gatti è in scadenza nel 2028, è stato rinnovato nell'ottobre 2023. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport per il difensore italiano ci sarebbe pronto un ulteriore rinnovo fino al, l'obiettivo è arrivare alla firma entro il mese.In estate il difensore era stato corteggiato dal Newcastle che aveva messo sul piatto 25 milioni per strapparlo alla Juventus. Thiago Motta però è stato chiaro ed ha chiesto di non cedere il difensore che ora è presente ma che sarà futuro di questa Juventus.





