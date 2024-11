Juventus, il retroscena sul recupero di Koopmeiners

Una frattura scomposta ad una costola ha costretto Teunad uno stop di circa un mese, ma questa è ormai storia nota. Ha saltato la nazionale, metà gara contro il Cagliari e poi interamente quelle contro Inter, Stoccarda e Lazio. L'edizione odierna di Tuttosport però evidenzia un retroscena sul recupero del centrocampista olandese che mette in luce la forza di volontà del giocatore e l'attaccamento alla maglia bianconera.Teun infatti, ha dormito per venti giorni su una poltrona e non sul suo letto. Il motivo? Nel letto non riusciva a respirare a causa del dolore. Aspetto che ha inciso fortemente sul riposo dell'olandese. Inoltre questo infortunio ha inciso molto sugli allenamenti, Koop infatti poteva svolgere alcuni esercizi in palestra ma su altri aspetti come la corsa ha dovuto totalmente fermarsi, a causa proprio del dolore. Ora è tutto alle spalle e Koopmeiners è tornato un titolare di Thiago Motta.





