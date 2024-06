Juventus, rinnovo Rabiot: le ultime

Si sta facendo attendere la risposta di Adrien Rabiot alla proposta di prolungamento del club. Giuntoli ha messo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno a cifre del tutto analoghe a quelle elargite in questa stagione, quindi circa 7,5 milioni, ma la madre e agente Veronique non si è ancora esposta.Nel frattempo, scrive Tuttosport, Rabiot ha incassato l’interesse di alcuni club, tra cui il Milan, seppur senza passi concreti. Lo scenario intorno al centrocampista della Juventus, non è mutato, con un cauto ottimismo che continua a serpeggiare alla Continassa, anche se la società si sta muovendo per far fronte a ogni scenario possibile.