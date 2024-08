Laè alla ricerca di una sistemazione per il difensore portoghese Tiago. Infatti, Djalò dopo la preparazione agli ordini di Thiago Motta è stato ritenuto ancora non pronto a restare nella rosa della Vecchia Signora in questa stagione. Quindi Cristiano Giuntoli si è mosso per trovargli una collocazione. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport in fila per Djalò ci sarebbe il Porto ma anche alcuni club italiani. Valutazioni in corso, la Vecchia Signora gradirebbe giocasse in Italia per poter osservare da vicino crescita e progressi.