Deanè un pezzo pregiato per il mercato della Juventus. Il difensore classe 2005 si trova davanti ad un bivio sul suo futuro. Dopo la parentesi in prestito alla Roma. Difficilmente Dean resterà a Torino nella prossima stagione, anzi, è quasi impossibile secondo l'edizione odierna di Tuttosport. Soltanto due piste per il suo futuro: l'inserimento nella trattativa con l'Atalanta per Teun Koopmeiners, la dea sarebbe il posto ideale dove crescere. Oppure potrebbe essere ceduto ad una big straniera. Alcuni sondaggi sono stati mossi, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain e Bayer Leverkusen si sono già mossi sulle sue tracce. Cristiano Giuntoli è al lavoro per prendere una decisione sul suo futuro.