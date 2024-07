Laha fissato il prezzo per cedere Federico. Il centrale difensivo classe 1998 ha attirato su di sé l'attenzione di alcuni club di Premier League, tra questi come scrive oggi Tuttosport anche il West Ham. La Vecchia Signora per valutare di privarsi del difensore ex Frosinone vorrebbe una cifra pari a 20 milioni di euro. La volontà però sarebbe tenere il difensore in bianconero, ma se arrivasse un'offerta adeguata si vacillerebbe. La cifra per avviare le trattative è comunque fissata a 20 milioni.