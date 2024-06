Juventus, occhi su Alexis Saelemaekers



Juventus, Saelemaekers è un'occasione: le cifre

Sembrava tutto definito, o quasi, per il riscatto di Alexisda parte del Bologna. Fino a quando nell'arco di 48 ore è cambiato tutto: i rossoblù si sono separati da Thiago Motta virando su Vincenzo Italiano ed al nuovo tecnico le caratteristiche del giocatore di proprietà del Milan non sembrano piacere, motivo per cui non sarà riscattato. Come riferisce oggi Tuttosport.È un esterno d'attacco che può giocare sia a destra che a sinistra, ha imparato il suo ruolo come vuole chelo interpreti: inserimenti all'interno, verticalizzazioni, coperture in fase di non possesso oltre a personalità nel cercare la via del gol con tiri dal limite. Si tratterebbe di un volto noto per il tecnico italo brasiliano.Il giocatore ora ha fatto ritorno al Milan dove non avrà spazio e sarà ceduto. Il valore del suo cartellino fissato dai rossoneri è di circa 10 milioni di euro. La Juventus è alla ricerca di esterni offensivi. Il suo ingaggio è attorno ai 2 milioni. Potrebbe rivelarsi un'occasione per la Juventus.