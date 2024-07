Come raccontato nei giorni scorsi, è in via di definizione l'accordo tra la Juventus e il nuovo main sponsor. Dopo molto lavoro e ricerca, presto il club bianconero avrà nuovamente lo sponsor sulle maglie. I dettagli riportati da Tuttosport."L'accordo è in via di definizione con un marchio destinato a restare top secret fino all’ultimo. Sulla maglia ci sarà un grande marchio internazionale. La partnership prossima ad essere annunciata, infatti,Dunque una quota al ribasso rispetto ai 45 milioni assicurati da Jeep con l’ultimo prolungamento annuale, sancito nella scorsa estate, dell’intesa con FCA. Ma la stretta di mano coinvolgerà un’azienda aff ermata a livello planetario, proprio per provare a vincere in tempi brevi la sfi da della ricostruzione della massima credibilità della “J” nel mondo". Per quanto riguarda la durata invece, questo scrive il quotidiano. "L'accordo non vincolerà a lungo il club: il contratto avrà infatti una durata biennale, proprio perché alla Continassa tutti sono sicuri che stampare il proprio marchio sulle magliette bianconere, su cui quest’anno comparirà anche la coccarda per la vittoria dell’ultima Coppa Italia, abbia un valore superiore a 20 milioni".