Lo abbiamo visto in campo agli ordini di Paolo Montero nella gara tra la Juventus e la Juventus Next Gen il centrocampista classe 2005 Joseph Nonge Boende. Il giocatore però ha già declinato le offerte che gli sono state recapitate da alcune squadre di Serie B che lo volevano in prestito, ma questo non significa che resterà a Torino nella prossima stagione. Come riferisce oggi Tuttosport.



Juventus, dove può giocare Nonge?



La Juventus chiede una cifra attorno ai 5 milioni di euro a cui si può aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. In lista per arrivare al centrocampista ci sarebbe da giorni l'Anversa, in forte pressing. Al club si aggiungono anche sondaggi di Lens e Basilea. Il giocatore dal canto suo ha già aperto alla cessione in queste destinazioni. Ci saranno probabilmente evoluzioni ma Nonge può lasciare la Juventus e regalare 5 milioni circa spendibili sui nuovi innesti.









