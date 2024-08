Si è sbloccata, secondo Tuttosport, la situazione legata ad Hans. Il centrocampista esattamente una settimana fa aveva raggiunto l'accordo per trasferirsi al Venezia ed i lagunari avevano raggiunto un accordo anche con la. Trasferimento per circa 5 milioni di euro, plusvalenza pura per la Juventus dato che Hans è cresciuto nelle giovanili bianconere. Il giocatore ora si trasferirà al Venezia, a titolo definitivo. Come mai l'affare si è sbloccato? I lagunari avrebbero deciso di investire su Hans indipendentemente dalla decisione di Tessmann il cui passaggio alla Fiorentina sembra decisamente lontano.