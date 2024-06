Lavuole arrivare a Teundell'Atalanta. Forte dell'accordo già raggiunto con il centrocampista olandese classe 1998 per un contratto quinquennale a circa quattro milioni a stagione. Si lavora per trovare un accordo con l'Atalanta che chiede oltre 60 milioni per privarsi del giocatore. La Juventus come riferisce oggi Tuttosport avrebbe offerto Moisecome contropartita per abbassare il prezzo del cartellino. Moise vorrebbe andare all'estero, tuttavia dopo una stagione con zero gol segnati dovrà accontentarsi delle offerte. Alla corte di Gasperini inoltre potrebbe rinascere.