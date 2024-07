Lo ricorderete in campo Amandocon la nazionale dell'Albania nella gara contro gli azzurri di Luciano Spalletti. L'attaccante era stato poi successivamente accostato anche alla Juventus per il ruolo di vice Dusan Vlahovic. Stando a quanto riferisce Tuttosport al momento non sarebbe più un obiettivo di mercato concreto per la Vecchia Signora ma potrebbe finire nel mirino del Milan che cerca un vice per Alvaro Morata e il profilo ideale sarebbe proprio quello di Armando Broja. Tutto da valutare ma potrebbe essere uno scenario di questo calciomercato.