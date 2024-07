La trattativa per portare a Torino Micheleportiere del Monza, è ormai chiusa da diverso tempo. L'estremo difensore infatti nella giornata di domani sarà al JMedical per sostenere le visite mediche di rito ed infine per apporre la firma sul contratto. Contratto che, come conferma oggi Tuttosport, lo legherà ai colori bianconeri fino al 2029. Di Gregorio percepirà circa 2 milioni a stagione come stipendio. Nelle casse del Monza invece verranno versati 18 milioni totali tra parti fisse e bonus variabili. A partire dalla prossima settimana infatti l'estremo difensore dovrebbe già allenarsi alla corte del nuovo allenatore Thiago Motta. Il raduno dei bianconeri è previsto per il prossimo 10 luglio.