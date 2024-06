Laha preso una decisione sul futuro di Mattia Perin. Come scrive oggi Tuttosport, nonostante l'arrivo prossimo di Michele Di Gregorio dal Monzasembrava essere il maggiore indiziato a lasciare Torino. Invece, come riferisce il quotidiano, l'estremo difensore complici le buone doti carismatiche e l0importanza all'interno dello spogliatoio resterà a Torino, sponda bianconera. Agendo alle spalle di Michele Di Gregorio che sarà il portiere titolare della Juventus nella prossima stagione. Per Perin si prospetta anche un rinnovo contrattuale fino al 2027 con la Juventus.