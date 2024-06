Matiasè stato uno dei protagonisti della scorsa stagione con la maglia del Frosinone, nonostante la retrocessione in Serie B dei ciociari. Stando a quanto riferisce Tuttosport il nuovo allenatore dellaThiago Motta apprezzerebbe molto classe e talento del classe 2003 argentino e no vorrebbe privarsene. La Juventus dal canto suo accetterebbe di cedere Matias soltanto a fronte di offerte di circadi euro. Al momento, come riferisce oggi il noto quotidiano sportivo è più sacrificabile Federico Chiesa rispetto al classe 2003.