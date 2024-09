Lipsia-Juventus, i tre aspetti su cui sta lavorando Thiago Motta

Lasi prepara a scendere in campo contro il Lipsia per un'altra sfida di Champions League dopo quella di una settimana fa al PSV. I bianconeri scenderanno in campo in trasferta contro il Lipsia mercoledì sera alle 21.però stando a quanto riferisce Tuttosport sta lavorando su tre elementi verso la gara.Il tecnico si aspetta, secondo Tuttosport, una sfida molto aperta, sulla falsa riga di quanto visto contro il PSV. Una squadra che attaccherà a viso aperto ma con qualità superiore rispetto alla scorsa avversaria. Servirà quindi una Juventus più di rapidità, di corsa, per riuscire a stupire la difesa dei tedeschi. Thiago alla Continassa ci sta lavorando.





