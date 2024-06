Jadonè un esubero del Manchester United. L'attaccante farà ritorno ai Red Devils dopo la conclusione del suo prestito semestrale al Borussia Dortmund. Proprio il club tedesco infatti ha manifestato interesse per acquistare il giocatore del Manchester United. Valutato però, come riferisce oggi Tuttosport, circa 40 milioni di euro dal club di Premier League. La Juventus lo ha individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo ma la volontà sarebbe prenderlo in prestito, quindi ora si deve solo aspettare sperando che nessuno tenti l'affondo definitivo.