Ladeve prendere una decisione riguardo il futuro dell'attaccante argentino classe 2003 Matias. Il fantasista in questa stagione si è messo particolarmente in mostra con la maglia del Frosinone nonostante la retrocessione in Serie B dei ciociari. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport dalla Premier League hanno bussato alla porta di Cristiano Giuntoli. In particolareavrebbero manifestato interesse per il giovane talento, ma la Juventus non lo lascia partire a meno di 40 milioni di euro, questa è la valutazione fissata dalla dirigenza.