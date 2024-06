Juventus, perchè Koopmeiners sarebbe ideale con Thiago Motta



Juventus, così può arrivare Koopmeiners

La Juventus vuole Teun. Questa però è ormai storia nota. Anche se a Bergamo continuano a valutarlo in maniera decisamente elevata, attorno ai 60 milioni, il giocatore ha già detto sì alla Juventus per un contratto di cinque anni a oltre quattro milioni di euro.Koop sarebbe il rinforzo ideale della nuova Juventus, in un 4-2-3-1 infatti potrebbe essere il centrale dei tre dietro alla punta, fornendo estro, fantasia, assist e anche un numero discreto di gol. Proprio quelli che a Madama in stagione sono mancati.Come riferisce oggi Tuttosport i dialoghi tra Juventus ed Atalanta proseguono. Non sarebbe stato proposto soltanto Deancome contropartita, complice l'infortunio di Scalvini. Oppure Samuel Iling Junior che sulla corsia mancina del Gasp sarebbe una spina nel fianco. Si sarebbe parlato anche di Moise, che è alla ricerca della rinascita dopo una stagione con zero reti segnate ed alla corte di Gasperini potrebbe riuscirci.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.