Juventus, occhi su Khephren Thuram: così può arrivare

Laè al lavoro con il chiaro obiettivo di rinnovare il contratto che la lega al centrocampista francese classe 1995 Adrien. La volontà bianconera infatti è quella di tenere a Torino il giocatore particolarmente apprezzato anche da Thiago Motta. Sembra però che uno tra Rabiot esia destinato a lasciare Torino già nel corso del mercato estivo. Per questo, come riferisce Tuttosport oggi, la Juventus starebbe sondando il terreno perdel Nizza.Il giocatore, sarebbe allettato dall'idea di poter giocare nello stesso campionato del fratello (Marcus, l'attaccante dell'Inter). Gli scout della Juventus seguono Khephren già da molto tempo tuttavia sul giocatore ci sarebbe l'interesse di molti altri club e si potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato. Il valore del giocatore oscilla tra i 25 ed i 30 milioni ed il suo contratto con il Nizza scade nel 2025.