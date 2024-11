Joshua Zirkzee può andare alla Juventus?

Joshuaera stato corteggiato dalla Juventus nella sessione estiva di calciomercato. Il tecnico bianconerolo conosce bene e lo ha reso grande al Bologna, lo avrebbe portato volentieri con sè. Tuttavia a fare da deterrente sono state le richieste economiche dei rossoblù. Zirkzee infatti è stato ceduto alper 40 milioni di euro.Il giocatore ora, complice anche il brutto periodo dei Red Devils, è stato preso di mira dai quotidiani inglesi che lo hanno definito: "Bidone grasso" in quanto arrivato in ritiro in sovrappeso e lo sia ancora ora. Zirkzee è ai margini dello United ma tutto dipenderà dal nuovo tecnico che a partire dalle 11 novembre sarà Ruben Amorim. Qualora il feeling con Zirkzee non sbocciasse il giocatore potrebbe lasciare i Red Devils nel mercato di gennaio e la Juventus ci penserebbe. Come riferisce oggi Tuttosport ci penserebbe solo in prestito secco, l'ingaggio del giocatore è di circa 5 milioni a stagione. Inoltre, il suo cartellino avrebbe un costo molto elevato, complici i 40 milioni pagati in estate. Dal canto suo Zirkzee gradirebbe molto un ritorno in Italia.





