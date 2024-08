Juventus, le ultime su Sancho

Laha portato ieri a Torino Teun Koopmeiners che ha già ricevuto l'affetto dei tifosi ma questo non significa che Cristiano Giuntoli si sia fermato sul mercato, anzi. L'ultimo nome sulla lista dei desideri ha un nome ed un cognome: Jadon, del Manchester United. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul possibile arrivo del giocatore a Torino.Nella giornata di ieri la Juventus ha presentato un'ulteriore offerta, al rialzo, complice la cessione di Federico Chiesa. Il nodo è l'ingaggio di Sancho che è di circa 9 milioni netti. La Juventus potrebbe pagarne poco meno della metà e lo United chiederebbe un ulteriore sforzo. La Juventus offre un prestito oneroso ma non vuole inserire l'obbligo di riscatto che invece sarebbe richiesto dai Red Devils. Le parti ieri si sono sentite in call, si sentiranno anche oggi, è una trattativa che si muove su un filo sottile, decisamente sottile ma che a sensazione potrà risolversi allo scadere del calciomercato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui