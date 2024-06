Juventus, Jadon Sancho: la strategia

Era il mercato di gennaio quando Jadonveniva accostato per la prima volta alla Juventus. Le due parti infatti si sono avvicinate salvo poi far saltare tutto complici anche le idee di Massimiliano Allegri che non avrebbe ritenuto Sancho come elemento chiave nella sua. Come riferisce oggi Tuttosport. Tuttavia se certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, potrebbe tornare anche il corteggiamento della Juventus verso Sancho.La Juventus ora ha nuovamente manifestato interesse nei confronti di Sancho. Qualora il Manchester United, club proprietario del cartellino, riaprisse ad un prestito pagando una parte del cospicuo ingaggio di Jadon, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad affondare il colpo. Prima però la necessità è cedere per avere liquidità spendibile nell'immediato. Il maggiore indiziato ad essere "sacrificato" sembra essere Matias Soule.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.