Ardian Ismajli nel mirino della Juventus: le ultime



Juventus, tutti i nomi per sostituire Bremer

Sam Beukema (Bologna)

Jakub Kiwior (Arsenał)

Ardian Ismajli (Empoli)

Laè alla ricerca di un sostituto per Gleisoncomplice quel crack così improvviso e doloroso al ginocchio che lo terrà fuori probabilmente per tutta la stagione. Ecco quindi che sono iniziati i dialoghi tra Cristiano Giuntoli e il tecnico Thiago Motta per arrivare al rinforzo ideale nel mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Tuttosport ci sarebbe un nome che sta scalando le gerarchie, si tratterebbe di Ardiandell'Empoli.Il giocatore infatti avrebbe un identikit perfetto: carta di identità simile a quella degli acquisti estivi 28enne di Majac. Da tempo nei radar degli scout bianconeri. Emissari di Giuntoli sono stati visti all’Olimpico in occasione di Lazio-Empoli recentemente e con particolare attenzione verrà monitorato il suo impiego, questa sera, in occasione di Repubblica Ceca-Albania, in quel di Praga,





