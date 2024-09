Franciscosi è fermato ieri nel corso della sessione di allenamento. Stando alle prime sensazioni svelate questa mattina da Tuttosport l'infortunio di Conceicao è di natura muscolare e questa mattina si è sottoposto agli esami al JMedical. Tuttavia le prime sensazioni parlano di circa 20 giorni di stop, salterà quasi sicuramente l'Empoli e la prima di Champions contro il PSV. Potrebbe tornare almeno in panchina per il Napoli in programma il 21 settembre. Gli esiti definitivi si avranno soltanto in seguito ai controlli di questa mattina.