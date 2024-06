Juventus, le ultime sul futuro di Huijsen

L'estate calda, caldissima di Deansta per iniziare. A occuparsi del suo futuro sarà papà Donny, che studia da agente e che per il talento classe 2005 ha in mente solo uno splendente prossimo anno. Di rientro alla Continassa dopo sei mesi in prestito alla Roma, dovrà gestire diversi aspetti: le pretendenti che bussano alla sua porta, il ritorno in bianconero e il nuovo corso appena nato. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà alla Juve che l’ha blindato a gennaio con il rinnovo fino al 2028, anche se non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. L’ultima parola spetterà a Thiago Motta, ma la tentazione di fare cassa con lui resta.Per ingaggiarlo c'è la fila. La Juventus non ha mai preso in considerazione la possibilità di rinnovare il prestito con la Roma o di trattarne un possibile riscatto, nonostante la volontà giallorossa, ma penserebbe bene a cosa fare in caso di una grande offerta. Il prezzo? 30 milioni più magari una percentuale sulla futura vendita. Come riporta Tuttosport, su queste condizioni ragiona da settimane il Borussia Dortmund, alla ricerca dell’erede di Hummels, che dalla settimana prossima potrebbero tornare alla carica. La Juve aspetta proposte concrete e dall’Inghilterra ha iniziato a muoversi il Newcastle. E occhio all'idea contropartita. La corsa è ancora lunga, le soluzioni diverse e le pretendenti tante