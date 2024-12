Juventus-Hancko: le ultime notizie



L'intreccio con Facundo Gonzalez

Ad assistere al match tradifensore delche è nella lista dei bianconeri. Per il procuratore c'era in agenda anche un summit con la dirigenza juventina per parlare del difensore slovacco, riporta Tuttosport. Un elemento che piace parecchio al dt bianconero Cristianoche l’aveva già fatto visionare dai suoi scout durante Euro 2024.Giuntoli l’ha osservato dal vivo qualche settimana fa in occasione di City-Feyenoord, promuovendolo a pieni voti, si legge. Il Feyenoord valuterebbe 40 milioni il proprio gioiello. Un prezzo in realtà trattabile a 35. Operazione quindi complessa per gli elevati costi e che la Juventus non può mettere in piedi a gennaio se non attraverso cessioni remunerative. La dirigenza comunque starebbe provando a impostareI rapporti tra le due società sono buoni come dimostra l'operazione per Facundo Gonzalez, passato in prestito al Feyenoord in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Un affare che porterebbe 6 milioni nelle casse juventina. Cifra che potrebbe in qualche modo essere "tolta" anticipatamente dal prezzo del cartellino di Hancko, che piace molto a Motta per la sua duttilità. Hancko infatti può giocare sia da centrale difensivo che a sinistra e conosce già il calcio italiano.