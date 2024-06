Chi è Govea, il nuovo talento che interessa alla Juventus

La situazione sul mercato

Le caratteristiche

La Juventus, che ha già presosi sta muovendo con decisione per un altro colpo di prospettiva:Possibile rinforzo per la Next Gen, naturalmente con vista sulla prima squadra.. Come riporta Tuttopsort, è arrivato nel 2018 in Galles, nel momento in cui il fratello maggiore Jordi (laterale sinistro classe ‘99, ora in forza ai bulgari del Beroe) lasciò le giovanili del Real Madrid per approdare proprio allo Swansea. In Galles ha iniziato la trafila del settore giovanile a 13 anned è arrivato a debuttare in prima squadra in Championship, la Serie B d’Oltremanica, collezionando già 5 presenze.Il 1° luglio lo Swansea lo attende in Austria, per il ritiro estivo con la prima squadra. Sicuramente il club ha investito tanto in termini di formazione: Govea, si legge sul quotidiano, ha un contratto fino a giugno 2026 e la Juventus, per una somma di poco superiore al milione di euro, sa di poterlo portare a casa in qualsiasi momento. Alcuni club spagnoli e inglesi lo osservano da vicino, ma la Juventus sembra essere arrivata in anticipo sul ragazzo.Le caratteristiche tecniche non sono così comuni, riferisce TS.. Dettagli che hanno rapito l’occhio del club bianconero, attento al gioiellino che l’Ecuador sta mostrando a tutto il mondo.