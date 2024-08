Wojciechè in uscita dalla Juventus, questo è ormai affar noto complice l'approdo a Torino di Michele Di Gregorio, nuovo portiere titolare della Vecchia Signora targata Thiago Motta. Il portiere polacco però è ancora alla ricerca di una sistemazione, infatti sta proseguendo le sue ferie lontano da Torino fino a quando non avrà una nuova squadra. Stando a quando riferisce oggi il Corriere dello Sport infatti dopo che è saltata la trattativa che lo avrebbe portato al Monza e che quindi gli avrebbe permesso di restare in Serie A, l'estremo difensore polacco starebbe aspettando offerte dall'Arabia Saudita oppure dall'Inghilterra ma al momento non sembra esserci nulla di concreto.