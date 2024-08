Juventus, quale futuro per Filip Kostic?

La lista degli esuberi in casa Juventus è ancora decisamente lunga e il direttore Cristiano Giuntoli è al lavoro per sfoltirla sempre più. In questo elenco rientra anche Filip, non convocato nemmeno ieri nell'amichevole in famiglia contro la Next Gen tra le mura amiche dello Stadium. Viene quindi spontaneo chiedersi: dove si traferirà Kostic? A rispondere oggi è stato Tuttosport.Il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro per trovargli la sistemazione migliore dove rimettersi in gioco. Infatti, il Crystal Palace avrebbe mosso i primi passi. A questi si aggiungono timidi sondaggi di Fenerbache e soprattutto di Atletico Madrid. Al momento nessuna pista caldissima ma tutte quante potrebbero infiammarsi da un momento all'altro. La Juventus valuta l'esterno serbo tra i 7 e gli 8 milioni.