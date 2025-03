'Ho avuto la vicinanza della proprietà'. Motta, contatto con Elkann? Cosa c'è dietro le sue parole

Le parole di Motta sul contatto con la proprietà

"Non rispondo in che modo la proprietà mi è stata vicino". Ma sì, gli è stata vicino.Ha avuto un contatto diretto con chi muove i fili del club, inteso proprio come parte fondamentale di Juventus.E ora si aspetta che le parole raccolte in settimana possano trovare un seguito, e con scelte forti. Persino nella tempesta."Nel nostro mestiere l'allenatore è sempre in discussione ed è giusto - le parole del tecnico -. Io per primo mi metto in discussione, faccio analisi quotidiana sul nostro lavoro. La cosa più difficile ma principale è mantenere la calma per essere lucido per fare un'analisi oggettiva sulla nostra situazione. Abbiamo fatto tantissime cose fatte bene, altre possiamo fare meglio".In particolare, Motta ci ha tenuto a ribadire come la "comunicazione con la società" sia "continua e costante". Salvo poi continuare così, evidenziando la mossa di chi sta in alto. Pur tenuta nascosta: "In questa settimana mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Sono il primo a mettersi in discussione, quando le cose non vanno è giusto così. Domani un grande opportunità per dimostrare di nuovo il nostro valore".