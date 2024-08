sta proseguendo la preparazione al JTC della Continassa agli ordini di Thiago Motta con cui si sta mettendo in mostra. Il giocatore però sembra essere destinato nuovamente ad un prestito dopo queste prime settimane in bianconero. Infatti, l'Udinese avrebbe già bussato alla porta dellacome riporta oggi Tuttosport, chiedendo di potersi accaparrare il giocatore a titolo temporaneo per la prossima stagione. Tuttavia, sempre secondo il quotidiano sportivo, potrebbero esserci delle sirene di mercato dallache ingolosirebbero ulteriormente il giocatore. Tutto aperto dunque ma attenzione ai possibili scenari.