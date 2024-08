Juventus, quale futuro per Tiago Djalò?

, arrivato alla Juventus nel corso dello scorso mercato di gennaio, soffiato all'Inter che voleva accaparrarselo a zero in estate in scadenza di contratto con il Lilla. Il giocatore è arrivato mentre stava ultimando il recupero dalla lesione del legamento crociato anteriore infatti con il club francese non è mai sceso in campo nella passata stagione, esattamente come con Massimiliano Allegri. L'esordio stagionale infatti è arrivato agli ordini di Paolo Montero nell'ultima giornata.Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport la necessità è quella di permettere al terzino di giocare con maggiore continuità per questo a prendere sempre più piede è l'ipotesi del prestito.





