Juventus, le ultime su Filip Kostic

Il dt Cristiano Giuntoli è al lavoro, non solo per i colpi in entrata proprio come l'arrivo di ieri di Teun Koopmeiners che ha mandato in delirio i tifosi, ma anche per quelli in uscita. Tra gli esuberi, trovata una collocazione a Federico Chiesa partito ieri alla volta di Liverpool, resta ancora da piazzare Filip. Come riferisce oggi Tuttosport.L'esterno serbo era vicino al trasferimento alla Fiorentina, poi fatto saltare. Nelle ultime ore sembrava potesse scegliere l'opzione Southampton che continua a corteggiarlo, ma anche questa volta ha storto il naso e sembra destinato a declinare anche questa offerta. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, Giuntoli al lavoro per trovargli una collocazione.





