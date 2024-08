Juventus, quali club per Kostic?

Anche l'esterno serbo Filiprientra nella lista degli esuberi della. Esuberi che, come detto, si allenano a parte in momenti diversi rispetto a quelli in cui in campo c'è il gruppo squadra agli ordini di Thiago Motta, in attesa della cessione. L'esterno serbo nella passata stagione è calato come ritmi e come rendimento al punto da essere messo alla porta dalla società bianconera. Dove potrebbe trasferirsi? Lo riferisce oggi Tuttosport.Su Filip Kostic ci sarebbe il forte interesse dall'Arabia dell' Al Ain, stesso club rifiutato qualche giorno fa da Daniele Rugani. La volontà di Filip però sarebbe quella di rimanere in Europa. Quindi tutto da valutare.





