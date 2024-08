Filipè ancora parte della lista degli esuberi della Juventus, ancora alla ricerca di una sistemazione nelle prossime settimane di mercato. Il giocatore non è convocato da Thiago Motta e gli è stato già comunicato da tempo che non rientra nei piani della nuova Juventus che sta gettando le basi. Stando a quanto riferisce Tuttosport il Crystal Palace in Premier League con il tecnicoche già ha allenato Kostic in Germania sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Per ora soltanto interesse e qualche chiacchiera ma potrebbe presto diventare una pista calda di calciomercato.