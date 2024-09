Kostic in Arabia, i dettagli



Juventus, quali destinazioni per Kostic?

Filipalè saltato alle battute finali, anzi, finalissime. Il motivo? Come svela oggi Tuttosport infatti il club arabo si è mosso troppo tardi con l'enoturage di Kostic e per questo motivo non c'erano i tempi tecnici per ultimare il trasferimento. I contatti infatti si sono intensificati nel pomeriggio di ieri.Un peccato perchè per il serbo era pronto un triennale e 4-5 milioni di euro nelle casse della Juventus.Rimane aperta la pista Super Lig con il mercato in entrata che chiude il prossimo 13 settembre. Due club si sono mossi su di lui. Il suo entourage è al lavoro con Galatasaray e Besiktas che vorrebbero il laterale mancino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui