Federicoè ormai nella lista degli esuberi per la, agli ordini del tecnico Thiago Motta si allena a parte. Resta in attesa di collocazione per il trasferimento che però come riferisce questa mattina Tuttosport sembra essere decisamente vicino. L'agente di Chiesa Fali Ramadani infatti una volta compresa la situazione ha offerto l'esterno a Chelsea e Barcellona con la pista catalana che si è subito accesa.L'esterno classe 1997 è molto vicino ai blaugrana, le sensazioni sono positive. Percepirà un ingaggio attorno ai 4 milioni (contro i 5,5 attuali in bianconero), firmerà un contratto che lo legherà alper tre anni. Il Barcellona offre 10 milioni, la Juventus ne vorrebbe 15, la sensazione è che si possa chiudere attorno ai 12 milioni ed accontentare tutti. Senza intoppi il semaforo verde è vicino.





