Juventus, Fabio Miretti sul mercato: le pretendenti

Fabio era uno dei giocatori particolarmente apprezzati da Massimiliano. Dotato di buona abilità negli inserimenti, giovanissimo classe 2003 lanciato in prima squadra dalla Juventus Next Gen proprio da Max. Ora però il futuro del giocatore sembra non essere a tinte bianconere, come riferisce oggi Tuttosport. Il nuovo tecnico infatti non lo ritiene indispensabile per la sua Juventus. Il giocatore che ha vinto il Golden Boy italiano del quotidiano nell'edizione 2022 vanta sicuramente diverse pretendenti. A bussare alla porta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti sono stati molteplici club. Tra questi. In pole position però sembra esserci il. Forte del direttore sportivo Ottolini che ha militato per anni al fianco di Federico Cherubini, per questo conosce molto bene il centrocampista e convincerlo sarebbe più semplice. La dirigenza del Genoa fa sul serio, sono stati avviati anche i contatti con Giovanni Branchini agente del giocatore. Cedibile.