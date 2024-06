Laha già raggiunto l'accordo con il portiere del Monza Michele. L'estremo difensore si trasferirà alla Vecchia Signora dove ricoprirà il ruolo di primo portiere e nelle casse del club brianzolo saranno versati circa 20 milioni di euro. Come riferisce oggi Tuttosport.Michele ora partirà per qualche settimana di vacanza in Sardegna con la moglie Samantha e i figli Marcello e Riccardo, al suo ritorno è atteso alla Continassa per firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. L'accordo comunque è già stato raggiunto. Per vedere Uomo Di Gre a Torino si dovrà aspettare la fine del mese di giugno.