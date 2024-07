Khephrennon disputerà le Olimpiadi con la sua nazionale, come dichiarato ieri dal CT. Il suo trasferimento dal Nizza alla Juventus ormai è stato ultimato, per lo meno, l'accordo tra le parti è totale e raggiunto, mancano ancora le visite mediche e la firma sul contratto. I tifosi però sono in trepidante attesa di vederlo sbarcare a Torino. Stando a quanto riferisce Tuttosport, non prendendo parte alle olimpiadi l'ormai ex centrocampista del Nizza dovrebbe approdare a Torino prima del prossimo 10 luglio, data in cui inizierà il raduno della Vecchia Signora agli ordini del nuovo tecnico Thiago Motta.