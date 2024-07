Juventus, ecco la "Mottata"

Ieri le prime passerelle al JMedical di alcuni dei protagonisti della prossima stagione della. Tra di loro però anche qualche giocatore in cerca di soluzioni sul mercato, vedi Arthur. Poi le prime corse sui campi del JTC della Continassa e i primi ordini del nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta, che stando a quanto riferisce oggi Tuttosport avrebbe in mentre già la prima idea per la difesa.Dopo la diventata celebre "Allegrata", spunta ora la "". Qualora non arrivassero rinforzi dal mercato infatti il tecnico bianconero starebbe pensando di schierare Danilo come centrale difensivo di sinistra, al fianco di Gleisone impiegare Federicocome terzino destro. Una soluzione che permetterebbe di sfruttare la miglior capacità di lettura di Bremer in marcatura e il fiato di Gatti che proprio nelle sue scorribande palla al piede riesce a rappresentare un valore aggiunto. La speranza è che grazie agli insegnamenti di Thiago possa rendere queste sue percussioni non delle performance dettate dall’istinto ma funzionali e organiche a un tema di gioco studiato. Thiago studia già la nuova Juve. sperando negli innesti dal mercato.

