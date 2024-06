Juventus, Di Gregorio e il no al Liverpool per i bianconeri: il retroscena

"Neanche il richiamo di Anfield Road è riuscito a sedurre e a far cambiare idea all’Uomo DiGre, che - da vero supereroe - ha mantenuto fede alla parola data alla Vecchia Signora nelle scorse settimane". Apre così Tuttosport, raccontando un retroscena sul presente e futuro di Michele DI Gregorio, ormai prossimo a diventare il nuovo portiere della Juventus. Sono previsti per oggi gli ultimi step formali tra i due club per chiudere l’operazione, tra i quali anche un passaggio con l’agente del portiere, Carlo Alberto Belloni, con il quale sistemare gli ultimi dettagli contrattuali. Poi il miglior portiere della Serie A 2023/24 vestirà presto il bianconero.Un affare da 20 milioni di euro, con DI Gregorio che arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al primo punto conseguito dalla formazione juventina a partire da febbraio 2025. Per lui un contratto fino al 2029 da 2 milioni netti a stagione (a salire nel corso degli anni) più bonus. La trattativa non è mai stata in discussione dalla cena milanese di mercoledì 24 aprile tra Giuntoli e Adriano Galliani. Da lì ogni interesse - Milan, Inter e Roma, Newcastle - è stato respinto, con garbo, ma respinto. E non solo, come racconta Tuttosport: 20 giorni fa ha ricevuto una ricchissima proposta da parte del Liverpool, economicamente più vantaggiosa sia per il portiere sia per il Monza, ma non se n'è fatto nulla. Di Gregorio in primis ma pure lo stesso Galliani hanno preferito rispettare l’impegno preso e la parola data alla Juve. L’ultimo tentativo disperato degli inglesi (presenti settimana scorsa a Milano per provare a convincere il ragazzo e la società lombarda) è stato respinto. Ad Anfield avevano individuato nel portiere classe 1997 il nome giusto per il dopo Alisson. Ora la Juve lo aspetta, per arrivare in alto insieme.