Ultimi giorni di mercato frenetici in casa Juventus, il dt Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere gli ultimi colpi in entrata ed in uscita. Tra quelli in uscita c'è anche il terzino milanese Mattia. In questa preparazione estiva si è allenato a parte rispetto al gruppo squadra, non agli ordini di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport l'accordo per la cessione del giocatore è stato raggiunto. De Sciglio si traferirà a titolo definitivo dalla Juventus all'Empoli. Ancora Serie A per il difensore della Juventus, ultimi dettagli da limare.