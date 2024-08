Laha messo Danieleai margini della rosa della Vecchia Signora. Il difensore centrale però è ancora alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport la dirigenza bianconera, ed in particolare Cristiano Giuntoli, nella giornata di oggi incontrerà Davide Torchia agente di Daniele per prendere una decisione definitiva sul futuro del giocatore. Rugani tanto piace all'Ajax ed al nuovo tecnico, l'italiano Farioli, per questo il suo trasferimento sembra sempre più vicino e la destinazione principale sembra proprio essere l'Olanda.