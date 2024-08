Danieleè in uscita dallama questo ormai è affar noto. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il difensore classe 1992 è sempre più vicino al passaggio all'dove è particolarmente apprezzato dal tecnico. Infatti, nelle scorse settimane avevano chiesto informazioni per il difensore in uscita dalla Juventus anche alcuni club di Serie A, su tutti Bologna e Fiorentina. L'operazione con l'Ajax però potrebbe concludersi con la formula di un prestito secco con l'eventuale riscatto da discutere in estate. Al momento sembra sempre più vicina alla chiusura.