Nella giornata di ieri la notizia che ha stupito tutti è quella dell'inserimento del centrocampista brasilianonella lista Champions della Juventus. Quindi tra coloro he potranno giocare la massima competizione europea con la maglia bianconera in questa stagione. Il centrocampista brasiliano nonostante sia stato inserito in lista però resta comunque in uscita dalla Juventus come riferisce oggi Tuttosport. Si stanno aprendo delle opportunità in Turchia ed in Grecia per il giocatore. Il suo agente è al lavoro e salvo clamorosi colpi di scena sembra essere destinato a lasciare al Juventus.