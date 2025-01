Tuttosport - Juventus, giovedì può arrivare l'offerta per Cambiaso. Si sondano i sostituti: i nomi

Getty Images



Juventus, a che condizione può partire Cambiaso?

Juventus, i possibili sostituti di Cambiaso

Giovedì potrebbe essere la giornata chiave per il futuro di Andrea. Il terzino genovese classe 2000 infatti è corteggiato da ormai qualche settimana dalche però ancora non ha recapitato un'offerta ufficiale dalle parti della Continassa. Come vi abbiamo raccontato ieri , il giorno decisivo per capire quali saranno le sorti di Cambiaso dovrebbe essere giovedì. Giorno in cui la tanto discussa offerta potrebbe arrivare.Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport l'offerta che potrebbe arrivare dovrebbe aggirarsi suidi euro. Una cifra che potrebbe far scaturire una riflessione dalle parti degli uffici della Continassa. Andrea quindi potrebbe lasciare Torino e potrebbe farlo già a gennaio. Viene però spontaneo chiedersi: chi lo sostituirebbe?In caso di partenza di Cambiaso la Juventus si lancerebbe sunonostante le resistenze mostrate dal Feyenoord gia in questa sessione di mercato. Il preferito sarebbedel Lecce ma ormai sembra promesso sposo del Manchester United. Con o senza la partenza di Cambiaso comunque a Torino arriverà un difensore prima della fine del mercato invernale.





