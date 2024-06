Juventus, tutti i nomi per rinforzare l'attacco

Dopo il colpola Juventus vuole completare i rinforzi a centrocampo, in seguito però dovrà muoversi per trovare un vice a Dusan Vlahovic con il chiaro obiettivo di rinforzare anche il reparto offensivo, esattamente come riferisce oggi Tuttosport. I nomi sul taccuino di Cristianosono molteplici.Il primo nome è quello di Karimdel Borussia Dortmund che però viene valutato dal club tedesco circa 30 milioni. Proprio Juventus e Borussia si potrebbero sfidare per Jadon, proprietà Manchester United ma seconda parte di stagione in prestito in Germania. Per lui allo United non c'è posto e la Vecchia Signora vorrebbe prenderlo in prestito. Lo United però vorrebbe cederlo a 40 milioni. Attenzione anche ad Alexis, fedelissimo e provvidenziale sotto Thiago Motta al Bologna, valutazione 15 milioni, decisamente più abbordabile.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui