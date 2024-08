Domani alle ore 21 a Pescara lascenderà in campo contro il Brest. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta è rimasto piacevolmente colpito in queste prime settimane dal nuovo acquisto, al punto che dopo l'ingresso nella ripresa nel corso della gara contro il Norimberga domani potrebbe ottenere una maglia da titolare. Dove? Come trequartista, il suo ruolo, a dimostrazione delle buone prestazioni fornite in allenamento. Manca sempre meno, domani alle 21 il verdetto finale e sopratutto l'occasione di vedere all'opera Adzic che tanto continua a stupire tutti.